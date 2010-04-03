Литвин: бюджет буде поганий, я одразу кажу всім

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що бюджет на 2010 рік, який парламент планує ухвалити наступного пленарного тижня (з 13 по 16 квітня – УНІАН), буде низької якості.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу "Рада".

"Бюджет буде поганий, я одразу кажу всім. Бюджет буде поганий і дуже поганий", - сказав В.ЛИТВИН.

"Краще мати такий бюджет, ніж відсутність будь-якого бюджету", - додав він.

Також спікер повторив, що якщо і надалі буде продовжуватися блокування роботи парламенту опозицією, то він поставить на голосування ухвалення цього документу в цілому без будь-якого обговорення. "Якщо буде блокуватися Верховна Рада України, буде блокуватися можливість обговорити, покращити бюджет, вишукати додаткові можливості, то нічого не залишиться, як взяти і поставити на голосування, і провести голосування за прийняття закону. Після того хай продовжують біситися", - заявив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція БЮТ блокувала роботу парламенту, вимагаючи перерозподілити парламентські комітети між коаліцією й опозицією так, щоб остання мала можливість контролювати роботу влади.