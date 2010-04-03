Литвин: бюджет буде поганий, я одразу кажу всім
Сьогодні фракція БЮТ блокувала трибуну
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що бюджет на 2010 рік, який парламент планує ухвалити наступного пленарного тижня (з 13 по 16 квітня – УНІАН), буде низької якості.
Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу "Рада".
"Бюджет буде поганий, я одразу кажу всім. Бюджет буде поганий і дуже поганий", - сказав В.ЛИТВИН.
"Краще мати такий бюджет, ніж відсутність будь-якого бюджету", - додав він.
Також спікер повторив, що якщо і надалі буде продовжуватися блокування роботи парламенту опозицією, то він поставить на голосування ухвалення цього документу в цілому без будь-якого обговорення. "Якщо буде блокуватися Верховна Рада України, буде блокуватися можливість обговорити, покращити бюджет, вишукати додаткові можливості, то нічого не залишиться, як взяти і поставити на голосування, і провести голосування за прийняття закону. Після того хай продовжують біситися", - заявив В.ЛИТВИН.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція БЮТ блокувала роботу парламенту, вимагаючи перерозподілити парламентські комітети між коаліцією й опозицією так, щоб остання мала можливість контролювати роботу влади.