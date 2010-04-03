Як Тимошенко святкуватиме Великдень

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО на Великдень планує відвідати храми різних конфесій, де візьме участь у святкових богослужіннях.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, вона відвідає Володимирський собор Української православної церкви Київського патріархату, Андріївську церкву Української автокефальної православної церкви, Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру Української православної церкви і храм Святого Василія Великого Української греко-католицької церкви.

Недільний день Ю.ТИМОШЕНКО проведе в родинному колі в Дніпропетровську.