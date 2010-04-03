Як Тимошенко святкуватиме Великдень
10:08, 03 квітня 2010Політика
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Лідерка БЮТ відвідає різні храми
Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО на Великдень планує відвідати храми різних конфесій, де візьме участь у святкових богослужіннях.
Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.
Зокрема, вона відвідає Володимирський собор Української православної церкви Київського патріархату, Андріївську церкву Української автокефальної православної церкви, Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру Української православної церкви і храм Святого Василія Великого Української греко-католицької церкви.
Недільний день Ю.ТИМОШЕНКО проведе в родинному колі в Дніпропетровську.
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