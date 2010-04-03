Глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ ліквідував Політичну раду при Президентові України.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті Президента.

Також В.ЯНУКОВИЧ своїми указами ліквідував ще низку органів. Зокрема, Національну конституційну раду; Національну комісію із зміцнення демократії та утвердження верховенства права; Раду громадськості; Координаційну раду з питань державної служби, Координаційну раду з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії; Координаційну раду з питань функціонування ринку цінних паперів в Україні; Національну раду з питань благодійництва «Зігрій любов`ю дитину»; Комісію з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель; Консультативну раду з питань розвитку сільського господарства та сільських територій; Національну раду з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування; Національну раду з питань культури і духовності; Раду з питань етнонаціональної політики; Національну раду з питань охорони здоров`я населення; Національну раду з питань становлення та розвитку молоді; Національну раду з питань фізичної культури і спорту; Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України; Міжвідомчу робочу групу з питань протидії корупції; Національну комісію з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі; Експертну групу з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах; Міжвідомчу комісію з питань підготовки України до вступу в НАТО; Комісію з розроблення проекту Концепції реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ; Міжвідомчу робочу групу з питань протидії контрабанді та порушенням митних правил; Міжвідомчу експертну групу з питань розвитку ринків капіталу в Україні; Робочу групу з розроблення концепції вдосконалення законодавства з питань приватизації; Робочу групу з підготовки пропозицій щодо розвитку місцевого самоврядування; Робочу групу з питань будівництва доступного житла; Міжвідомчу робочу групу з питань ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, державних закупівель та реєстрації лікарських засобів.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ своїм розпорядженням ліквідував Раду з питань створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».