Янукович ліквідував Політичну раду при Президентові
Мистецьким арсеналом займатися не будуть
Глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ ліквідував Політичну раду при Президентові України.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті Президента.
Також В.ЯНУКОВИЧ своїми указами ліквідував ще низку органів. Зокрема, Національну конституційну раду; Національну комісію із зміцнення демократії та утвердження верховенства права; Раду громадськості; Координаційну раду з питань державної служби, Координаційну раду з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії; Координаційну раду з питань функціонування ринку цінних паперів в Україні; Національну раду з питань благодійництва «Зігрій любов`ю дитину»; Комісію з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель; Консультативну раду з питань розвитку сільського господарства та сільських територій; Національну раду з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування; Національну раду з питань культури і духовності; Раду з питань етнонаціональної політики; Національну раду з питань охорони здоров`я населення; Національну раду з питань становлення та розвитку молоді; Національну раду з питань фізичної культури і спорту; Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України; Міжвідомчу робочу групу з питань протидії корупції; Національну комісію з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі; Експертну групу з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах; Міжвідомчу комісію з питань підготовки України до вступу в НАТО; Комісію з розроблення проекту Концепції реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ; Міжвідомчу робочу групу з питань протидії контрабанді та порушенням митних правил; Міжвідомчу експертну групу з питань розвитку ринків капіталу в Україні; Робочу групу з розроблення концепції вдосконалення законодавства з питань приватизації; Робочу групу з підготовки пропозицій щодо розвитку місцевого самоврядування; Робочу групу з питань будівництва доступного житла; Міжвідомчу робочу групу з питань ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, державних закупівель та реєстрації лікарських засобів.
Крім того, В.ЯНУКОВИЧ своїм розпорядженням ліквідував Раду з питань створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».