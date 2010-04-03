У Партії регіонів обурилися рішенням Януковича

Народний депутат від Партії регіонів Валерій БОНДИК заявляє, що багато представників цієї політичної сили не розуміють підстав і мотивів, за якими народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ був призначений заступником глави Адміністрації Президента.

Про це В.БОНДИК заявив у коментарі УНІАН.

Він, як колега А.ПОРТНОВА по Комітету Верховної Ради з питань правосуддя і Вищій раді юстиції, зазначив, що новопризначений заступник глави Адміністрації Президента є високопрофесійним фахівцем в юридичній галузі. «Тим більше – він нещодавно захистив докторську дисертацію», - додав народний депутат.

Водночас В.БОНДИК з позиції голови Білоцерківської районної організації Партії регіонів зауважив, що він особисто, а також багато однопартійців мають у зв’язку з цим призначенням деякі зауваження та запитання.

«Окремі партійці задають мені запитання: як можна було призначати людину, яка не має відношення до політичних здобутків партії, до перемоги на виборах і таке інше?» - сказав В.БОНДИК.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив заступника голови фракції БЮТ у Верховній Раді А.ПОРТНОВА заступником глави своєї Адміністрації – керівником Головного управлінні з питань судової реформи та судоустрою.