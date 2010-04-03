Табачник хоче створити комісію для оцінки підручників з історії

Міносвіти спробує створити комісію, яка оцінюватиме шкільні підручники з історії.

Про це заявив міністр освіти Дмитро Табачник в ефірі телеканалу Інтер.

"Підручники для шкіл повинні писати педагоги та їх буде оцінювати об`єктивна комісія, яку ми спробуємо створити на найвищому рівні з залученням кращих педагогів, кращих учителів-методистів та кращих вчених", - зазначив він.

Крім того, міністр вважає, що в підручниках з історії для вищих навчальних закладів "необхідно не викреслювати жодної сторінки з історії та висвітлювати події об`єктивно".

Відповідаючи на питання, чи є для нього Степан Бандера і Роман Шухевич Героями України, Табачник заявив: "Ні, не герої".

"Якщо згадані персонажі носили форму гітлерівської армії під час Великої Вітчизняної війни, про це треба говорити правду", - сказав міністр.

"Якщо хтось був колабораціоністом в європейському розумінні цього слова, теж треба говорити правду. Якщо хтось сповідував терористичні погляди, то про це треба говорити правду", - вважає він.

Крім того, коментуючи намір встановити пам`ятник Йосипу Сталіну в Запоріжжі, Табачник заявив: "Це позиція місцевих органів самоврядування".

"Тут постає питання толерантності. Я вважаю, що якщо місцева громада, навіть робить, на мій погляд, якийсь помилковий крок, споруджуючи пам`ятник Сталіну в Запоріжжі або споруджуючи пам`ятник Шухевичу в Івано-Франківську, то це має бути право місцевої громади", - сказав міністр.

Українська правда