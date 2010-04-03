Янукович затвердив положення про свою Адміністрацію

Глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив положення про Адміністрацію Президента.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті Президента.

"Основними завданнями Адміністрації є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень", - йдеться в указі.

Адміністрація Президента відповідно до покладених на неї завдань здійснює, зокрема, аналіз політичних, економічних, соціальних, гуманітарних та інших процесів, що відбуваються в Україні і світі, готує за його результатами для подання на розгляд Президентові пропозиції з питань формування та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави; забезпечує підготовку проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань Президента до Верховної Ради; забезпечує взаємодію Президента з ВР, Кабінетом міністрів, правоохоронними, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян та інше.

Для виконання покладених на неї завдань Адміністрація Президента має право в установленому порядку одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб; користуватися інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв`язку і комунікацій, мережами спеціального зв`язку та іншими технічними засобами.

До складу Адміністрації входять: глава Адміністрації Президента; два перші заступники глави Адміністрації Президента, в тому числі перший заступник глави Адміністрації Президента - Представник Президента у Конституційному Суді України; семеро заступників глави Адміністрації Президента, в тому числі заступник глави Адміністрації Президента - керівник Головного управління з питань судової реформи та судоустрою, заступник глави Адміністрації Президента - керівник Головного управління Державного протоколу та церемоніалу, заступник глави Адміністрації Президента - керівник Головного управління з питань регіональної та кадрової політики, заступник глави Адміністрації Президента - керівник Головного управління документального забезпечення; прес-секретар Президента; радники Президента; прес-служба, головні управління, управління, режимно-секретний відділ, які є самостійними структурними підрозділами Адміністрації.

Глава Адміністрації Президента в межах своєї компетенції видає розпорядження та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Адміністрацію завдань.

У разі тимчасової відсутності глави Адміністрації Президента його повноваження виконує один із його перших заступників або один із його заступників, на якого тимчасове виконання повноважень покладено відповідним рішенням глави Адміністрації Президента України.

Працівники Адміністрації є державними службовцями.