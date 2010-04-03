Янукович дав Ківалову ще одну посаду
16:33, 03 квітня 2010Політика
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Указ від 2 квітня
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Сергія КІВАЛОВА заступником члена Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).
Текст відповідного указу від 2 квітня розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат віл партії регіонів С.КІВАЛОВ очолює Комітет Верховної Ради України з питань правосуддя.
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