У Азарова ухвалили вже майже 700 кадрових рішень

На сьогоднішній день новий український уряд ухвалив 692 кадрових рішення.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ у коментарі для «Дзеркала тижня» (№ 13 (793) 3-9 квітня 2010).

Також він підкреслив, що нові міністри не практикують «кадрових чистки» у довірених їм відомствах.

«На сьогодні уряд ухвалив 692 кадрових рішення, 345 наказів пройшло по лінії міністра Кабміну. Тут і звільнення, і призначення. Ми діяли через кадрові співбесіди, через зустрічі з віце-прем’єрами і міністрами, чого тут два роки й близько не було», - заявив А.ТОЛСТОУХОВ.

При цьому він стверджує, що кадрові зміни у міністерствах і відомствах мають виключно раціональний і зважений характер.

«Коаліція, котра формується у ВР, одним з інструментів своєї політики повинна мати кадри. І в цьому сенсі ми не використовуємо якихось «мітел» і не наступаємо на чиїсь «граблі». Ми просто користуємося кадровим інструментом, прагнучи реалізувати політику, яку підтримав народ на виборах», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.

У той же час на запитання про причини призначення раніше судимого за рекет Олександра ЧЕРПИЦЬКОГО на посаду заступника міністра оборони - начальника департаменту реалізації надлишкового майна, А.ТОЛСТОУХОВ відповів: «Треба розуміти, що ми перебуваємо на етапі, коли реалізовуються домовленості досить тривалого періоду часу, вінцем яких стали вибори і формування коаліції. Певна річ, такий процес, об’єктивно і суб’єктивно, гладко пройти не може».