Квартира Луценка менша за родинний гараж

Колишній міністр внутрішніх справ, лідер “народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО торік заробив 146 тис. 052,37 грн.

Про це йдеться у його декларації про доходи, яка оприлюднена на сайті “Народної самооборони”

Водночас члени родини Ю.ЛУЦЕНКА у 2009 році отримали дохід в сумі 1 млн. 332 тис. 581 грн., в тому числі 12 тис. грн. страхове відшкодування, 495 тис. 626 грн. - дохід від підприємницької і незалежної професійної діяльності і 824 тис. 955 грн. – заробітна плата.

Згідно з декларацією, родина Ю.ЛУЦЕНКА має у приватній власності нерухоме майно у вигляді земельної ділянки площею 0,0775 га, а також житловий будинок площею 203,9 кв. м, квартиру площею 331 кв. м та гараж площею 32,2 кв. м. Особисто у екс-міністра є квартира площею 27,5 кв. м.

Крім того, члени родини Ю.ЛУЦЕНКА мають у приватній власності легкові автомобілі «Інфініті», «Хюндай» та мотоцикл «Хонда».

На рахунках у банківських та інших фінансово-кредитних установах у Ю.ЛУЦЕНКА розміщено 50 тис. грн., у членів його родини 10 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році дохід Ю.ЛУЦЕНКА становив 237 тис. 327 грн.