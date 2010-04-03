У Ющенка обіцяють оскаржити рішення суду щодо Бандери

Рішення Донецького окружного адміністративного суду щодо визнання незаконним Указу колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН Степанові Бандері звання Героя України буде оскаржено.

Про це заявила речник В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА, повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”.

"Донецький окружний адміністративний суд ухвалив політичне рішення, яке має мало спільного з правом. Воно буде належним чином оскаржене", - наголосила вона.

І.ВАННИКОВА підкреслила, що як аргументація позивача, так і рішення суду виглядають надуманими і підлаштованими під політичне замовлення.

"Рішення про присвоєння Степанові Бандері звання Героя України приймалося Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ після ґрунтовних консультацій із фахівцями-істориками, а також провідними юристами”, - нагадала вона.

“Наспіх проведене через окружний адміністративний суд "скасування" цього Указу свідчить лише про намагання безвідповідальних політиків спекулювати на темі української історії, але не призведе до позбавлення Степана Бандери звання Героя України", - підкреслила І.ВАННИКОВА.

Речник В.ЮЩЕНКА висловила жаль, що для політичних ігор використовуються дні перед Великоднем - дні молитви, прощення і єднання.

"Неправедні рішення, особливо ухвалені у такі дні, не триватимуть довго. Переконана, що рішення Донецького окружного адмінсуду буде скасовано у належному порядку", - зазначила І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН. 2 квітня Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував указ колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН Степану Бандері звання Героя України.