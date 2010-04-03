Янукович прийде на всеношну

Великоднє богослужіння Української православної церкви Московського патріархату відбудеться в столиці в ніч на 4 квітня на площі перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі УПЦ, Великодня всеношна розпочнеться о 23.30. Очолить святкову службу Митрополит ВОЛОДИМИР.

На богослужінні буде присутній Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, в день Великодня, 4 квітня, о 16.00 Віфлеємську ікону Божої Матері, яка прибуде до Києва Великої суботи, перенесуть хресною ходою з Києво-Печерської Лаври до місця будівництва Свято-Воскресенського кафедрального собору (Залізничне шосе, 3, станція метро «Либідська»).

Там відбудеться Велика Великодня вечірня, яку очолить Митрополит ВОЛОДИМИР. Предстоятель УПЦ закладе капсулу і ковчег з мощами у фундамент майбутнього Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового і здійснить молебень на початок будівельних робіт, що стане стартовим моментом у будівництві головного храму УПЦ.

Віфлеємська ікона Божої Матері перебуватиме в Києві до 18 квітня в дерев`яному храмі на честь Всіх святих на місці будівництва Кафедрального Собору УПЦ. Уклонитися святині зможуть всі бажаючі.