Табачник заспокоїв: репресій не буде

Міністр освіти Дмитро Табачник не збирається відраховувати або звільняти з вузів учасників "АнтиТабачної кампанії".

Про це він сказав в ефірі телеканалу Інтер.

На питання, що буде зі студентами, викладачами, ректорами вузів, які взяли участь у так званій "АнтиТабачній кампанії", міністр відповів: "Абсолютно нічого. А чому з ними повинно щось бути?"

"Можуть бути спокійні й ті, хто фінансував кампанію, і ті, хто в ній брав участь. Я думаю, що це теж складова демократичного суспільства - поява різних поглядів", - підкреслив Табачник.

"Єдине, що не хотілося б, щоб за підсумками літнього семестру всі двієчники у всіх вузах України говорили, що вони брали участь в якійсь кампанії і двійки їх пояснюються цим", - зазначив він.

Як відомо, після формування нового уряду в Україні пройшла низка акцій протесту проти призначення Табачника міністром освіти.

Українська правда