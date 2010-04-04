Патріарх Кирил влітку відвідає українські міста

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил повідомив в неділю в інтерв`ю телеканалу "Інтер", що цього літа відвідає українські міста Київ, Одесу і Дніпропетровськ.

"Мене запросили три єпархії. З радістю відгукуюся на ці прохання", - сказав патріарх.

При цьому він pfзначив, що "це пастирський візит".

Кирил уже одного разу відвідував Україну: з 27 липня по 5 серпня минулого року і відвідав Київ, Донецьк, Крим, Рівне.