Патріарх Кирил влітку відвідає українські міста
22:55, 04 квітня 2010Політика
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"Це пастирський візит"
Патріарх Московський і всієї Русі Кирил повідомив в неділю в інтерв`ю телеканалу "Інтер", що цього літа відвідає українські міста Київ, Одесу і Дніпропетровськ.
"Мене запросили три єпархії. З радістю відгукуюся на ці прохання", - сказав патріарх.
При цьому він pfзначив, що "це пастирський візит".
Кирил уже одного разу відвідував Україну: з 27 липня по 5 серпня минулого року і відвідав Київ, Донецьк, Крим, Рівне.
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