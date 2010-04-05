Затулін квапить Ющенка з «розвінчанням» Бандери

Указ про присвоєння Степану Бандере звання Героя України повинен бути скасований Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, вважає депутат Держдуми РФ, заступник голови Комітету у справах СНД Костянтин ЗАТУЛІН.

Як повідомляє сайт партії «Єдина Росія», К.ЗАТУЛІН заявив: «Попередній Президент України Віктор ЮЩЕНКО не мав права присвоювати Бандері звання «Герой України». Героями України можуть бути лише громадяни цієї країни, а Степан Бандера не був громадянином України. Підписуючи цей указ, ЮЩЕНКО вже знав, що не буде Президентом країни, він знав, що український народ висловив йому недовіру у першому турі виборів. Але ЮЩЕНКО свідомо провокував ситуацію, поставивши ЯНУКОВИЧА перед вибором - відміняти або не відміняти цей указ».

«Ідейні супротивники ЯНУКОВИЧА всіляко наполягають на тому, що будь-яка спроба зачепити одіозні укази його попередника, по-перше, є прецедентом для України, оскільки означає скасування указів колишнього Президента новим, а по-друге, нібито призведе до того, що від ЯНУКОВИЧА відсахнеться Західна Україна. Проте, якщо ЯНУКОВИЧ не відмінить указ ЮЩЕНКА, то такими діями він зародить серйозні сумніви у власній принциповості у ядра свого електорату, тобто у більшості населення України», вважає К.ЗАТУЛІН.

Він висловив упевненість у тому, що «думка, що всі у Західній Україні підтримують цей указ, помилкова. І в Західній Україні багато хто був проти цього, багато хто розумів, що це перебір. ЯНУКОВИЧ буде цілком правий, якщо скасує указ ЮЩЕНКА. Інакше його не зрозуміє набагато більша кількість людей не тільки в Україні, але і в Росії, і у всьому світі».

Як повідомляв УНІАН. 2 квітня Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував указ колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН Степану Бандері звання Героя України.