Янукович сьогодні відвідає Москву

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує здійснити візит до Москви.

Як повідомляв УНІАН, про сказала заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

“У понеділок Президент здійснить короткий візит до Москви, де похрестить онука свого шкільного товариша. Там же глава держави відвідає могилу свого названого батька – космонавта Георгія Берегового. Президент вшанує пам’ять людини, яка відіграла значну роль у його житті”, - сказала Г.ГЕРМАН.

У грудні 1978 року завдяки зверненню депутата Верховної Ради СРСР Георгія Берегового до Донецького обласного суду обидві судимості (1967 і 1970 років) В ЯНУКОВИЧА були погашені. Пізніше Береговий допоміг йому стати членом КПРС і взяв на посаду свого помічника і довіреної особи. Льотчик-космонавт помер 1995 року, він похований у Москві на Новодевічому кладовищі.

Г.ГЕРМАН також повідомила, що 7 квітня планується візит Президента України до Республіки Казахстан.

Як повідомляв УНІАН, на 12-13 квітня заплановано візит Президента В.ЯНУКОВИЧА до США для участі у Саміті з ядерної безпеки. У рамках робочого візиту також плануються зустрічі Президента України з американським керівництвом.