Тимошенко: країні потрібна нова еліта

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Україні потрібна нова еліта.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

“Я абсолютно впевнена, що ця орда ненадовго. Бо занадто вони зухвалі, цинічні, жадібні і тупуваті для розуміння всієї складності тих питань, що постали перед ними. Країні потрібна нова еліта. Еліта саме з вас, бо більше їй взятися нізвідки. І я вже сьогодні з усією відповідальністю запрошую вас і до інтелектуального діалогу, і до партнерства", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, спілкуючись зі своїми прихильниками на Персональному блозі.

На її думку, саме зараз всі інтелектуали мають об`єднатися, “бо вже немає куди відступати”. "Треба боротися, треба перемагати. І ми здолаємо цю орду, що ненадовго запанувала в країні – обов’язково! Часу для суму немає. Збираймо нову команду, яка здатна йти й брати будь-які висоти, яка здатна перемогти! Бо весна все одно переможе", - переконана лідер опозиції.

“І мені, і всій нашій команді знадобився певний час для того, щоб усвідомити і пережити результати цих виборів. Але для мене дуже важливо, що ви писали мені навіть тоді, коли я не відповідала вам, хоч і мала це робити. Я дуже вдячна вам за це, бо для країни сьогодні головний ресурс – це небайдужі люди, тобто – ви. Люди, які розуміють, що сьогодні реально коїться в країні, і хто насправді прийшов до влади. Люди, які не готові миритися з тим, що є. Країну знову треба захищати. Жорсткий і нахабний вандалізм постав проти нашої національної сутності, історії, культури, мови, національних інтересів. І з ним треба боротися, його треба долати. Одна я з цим не справлюся. А з вашою допомогою – неодмінно і обов’язково", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.