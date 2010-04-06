Експерт: два десятки бютівців можуть втекти до Януковича

Проголошення лідером БЮТ Юлією Тимошенко чисток у її команді є "реагуванням заздалегідь".

Про це заявив політолог Володимир Фесенко в ефірі 5 каналу.

"Зрозуміло, що будуть нові "тушки", які будуть переходити на бік супротивника...Тому проголошена чистка. Не просто вони будуть йти з фракції. Ні. Їх будуть вичищати", - зазначив він.

Водночас експерт підкреслив: "Не можна вичищати, виганяючи з фракції. Тому що тоді можна збільшити кількість позафракційних депутатів, які потім створять фракцію або окрему депутатську групу, а це буде не в інтересах БЮТ".

За словами Фесенка, скоріше за все, відбудеться "партійна чистка" і реорганізація керівництва фракції.

Він наголосив, що найближчим часом "відійти від фракції можуть десь десятка два депутатів".

Він також зазначив, у Тимошенко є ризик "втрати партійний гаманців". "Представники великого бізнесу будуть шукати певних лояльних стосунків з новою владою", - підкреслив політолог.

"Я не виключаю тиску на окремих бізнесменів. В інтересах нової влади фінансово послабити своїх головних супротивників", - сказав Фесенко, додавши, що "конкретних наїздів" не буде.

За словами експерта, "групи ризику" для БЮТ - це групи глави Верховного Суду Василя Онопенка та депутата Богдана Губського.

Крім того, коментуючи призначення БЮТівця Андрія Портнова на посаду заступника глави адміністрації президента, Фесенко зазначив: "У Портнова були певні образи на керівництво БЮТ, в нього були конфлікти у фракції, зокрема з групою Онопенка".

Він назвав цей крок Портнова закономірним, додавши, що це також є "ударом" для Тимошенко: "Призначення його в команду Януковича на високу посаду в адміністрації президента - це серйозний удар по позиціях Юлії Володимирівни".

Політолог також розповів, що "в кулуарах подейкують, що нібито знову активізувалися люди, які виступають за відновлення стратегічних стосунків між Партією регіонів і БЮТ". "І хто знає, можливо, такий перехід Портнова - це один з кроків на майбутнє", - сказав Фесенко.

Водночас він вважає, що "Тимошенко і Янукович не готові до такого союзу".

Також експерт наголосив, що "призначення Портнова на посаду куратора судової реформи - це дуже неприємна новина для Онопенка", адже це може означати, що відбудеться "суттєве скорочення повноважень Верховного Суду".

Українська правда