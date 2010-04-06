Жінки позиваються до Азарова

Українські жінки намагаються в судах боротися із сексистськими висловлювання можновладців. Щоправда, юристи сумніваються у перспективності таких судових позовів.

До 10 квітня позов, поданий до Печерського райсуду Києва із заявою про порушення прем’єр-міністром конституційної норми про рівність прав жінок і чоловіків, має бути уточнений. Про це «Німецькій хвилі» розповіла позивачка – президент «Ла Страда-Україна» Катерина Левченко: «Чимало з того, що рекомендують роз’яснити, вже є у позовній заяві, в якій я прошу визнати висловлювання Миколи Яновича у Дніпропетровську про те, що «не жіноча справа – проводити реформи», дискримінаційним і неправомірним та відшкодувати моральну шкоду в одну гривню».

Левченко переконана, що робитиметься все, аби не дати руху цьому позову. Утім, керівник «Ла Стради» не збирається зупинятися і сподівається в такий спосіб привернути увагу до проблем гендерної дискримінації у державі. «Треба напрацьовувати судову практику в цій сфері. Часто є дискримінація за статтю на роботі, а люди не подають до суду», - зауважує Левченко. І нагадує: якщо на національному рівні всі засоби захисту будуть вичерпані, можна використовувати можливості захисту своїх прав на міжнародному рівні. Адже є процедура, яка дозволяє подавати індивідуальні скарги до Комітету ООН Конвенції подолання усіх форм дискримінації щодо жінок.

Київський адвокат В’ячеслав Якубенко не бачить перспективності такого судового позову: «У деяких випадках громадські кампанії бувають значно ефективнішими, ніж звернення до суду». Позов Левченко, до речі, не єдиний: керівниця Інформаційно-консультативного жіночого центру Олена Суслова подала заяву щодо порушення конституційного права на рівність прав жінок і чоловіків до окружного адміністративного суду Києва. Відповідачем зазначено не лише главу уряду, а й кабмін у цілому.

Раніше прес-служба уряду поширила заяву, що висловлювання Азарова про «жіночу справу» перекрутили, але Левченко стверджує, що має аудіозапис цієї заяви. Раніше жіночі організації звернулися зі скаргою на Азарова до Уповноваженого ВР з прав людини та міністерства сім’ї, молоді і спорту, адже таку можливість дає закон про забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок. Утім, каже Левченко, поки ніякої відповіді не було.