Ківалов: Портнов здатний вирішувати неординарні завдання

Голова Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ (фракція Партії регіонів) заявляє, що їхні з Андрієм ПОРТНОВИМ погляди на шляхи реалізації судової реформи в Україні співпадають.

Про це він сказав в інтерв`ю агентству УНІАН.

При цьому С.КІВАЛОВ підкреслив, що позитивно ставиться до призначення Андрія ПОРТНОВА на посаду заступника глави Адміністрації Президента України – керівника Головного управління з питань судової реформи та судоустрою.

С.КІВАЛОВ підкреслив, що «з професійної точки зору Андрій ПОРТНОВ приклад того, як, здобувши юридичну освіту не в самих центральних вузах, можна стати одним із провідних практиків-юристів країни».

За його словами, «пропрацювавши разом не один рік у Комітеті ВР із питань правосуддя, можу сказати, що він здатний вирішувати неординарні юридичні комплексні завдання». «Крім того, й це найважливіше, наші з ним погляди на шляхи реалізації судової реформи в Україні співпадають», - підкреслив С.КІВАЛОВ.