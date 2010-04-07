Мер Одеси про Чечню, брехню і запеклого негідника

Мер Одеси Едуард ГУРВІЦ обурений безпідставною заявою екс-депутата міськради Ігоря МАРКОВА про ніби то існуючі зв`язки міського голови з чеченськими бойовиками.

Про це говориться в переданій УНІАН заяві Е.ГУРВІЦА.

Назвавши ці твердження підступними наклепами, Е.ГУРВІЦ, зокрема, заявив: «Подібну нісенітницю могла вигадати або людина з хворою психікою, або запеклий негідник. В даному випадку має місце і те, і інше».

«Загальновідомо, що я був у Чечні двічі: коли у складі офіційної української парламентської делегації був присутній на інавгурації Президента Аслана МАСХАДОВА. І ще раз: коли до мене звернулися родичі будівельників із Кіровограда, які опинилися в чеченському полоні. Тоді вдалося домовитися про їхнє звільнення, і ми вивезли з Чечні 34 людини», - сказав Е.ГУРВІЦ.

Він наголосив, що всі його контакти в Чечні мали офіційний характер, він зустрічався з представниками легітимної на той момент, визнаної Російською Федерацією, чеченської влади. «Пред`явити мені претензії з приводу минулого чи майбутнього цих людей можуть лише недоумки і провокатори», - сказав мер Одеси.

За його словами, перекрутити ті події намагаються вже не вперше. «І якби за безсоромну брехню у нас саджали до в`язниці, я б звернувся до суду. Але витрачати час на те, щоб почути вибачення з вуст нікчеми, безглуздо», - сказав Е.ГУРВІЦ.

«Я не можу судитися з людьми, які брешуть десятиліттями, - для цього доведеться оселитися в судах», - сказав мер.

У свою чергу ректор "Південноукраїнського Єврейського університету Хабад-Одеса" Євген БОРІНШТЕЙН з приводу заяви І.МАРКОВА висловив думку, що «в наявності повна відсутність розумних аргументів. Це звичайне незв`язне марення, скоро підуть звинувачення в організації природних катаклізмів у бразильській сельві і підпалі льодовиків Антарктиди. Це вже брудні технології ведення суперечок».

«Якщо у МАРКОВА є реальні докази, хай пред`являє їх відповідним органам, - додав Є.БОРІНШТЕЙН. - Опускатися до порожнього базікання - показник безсилля».

Ще один одесит Вадим ПОЛІЩУК зазначив, що «заяви МАРКОВА нас вже не дивують. Нас дивує інше: на волі залишається людина, яку підозрюють у побитті мирних пікетників біля будівлі обласної державної адміністрації. Що ж до зв`язку мера Одеси і вибухів у Росії, то у мене таке складається враження, що якщо на Землі наступить Апокаліпсис, МАРКОВ звинуватить в цьому ГУРВІЦА. Така позиція просто шокує багатьох городян».