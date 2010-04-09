Судді КС, які узаконили коаліцію «тушок» (список)

Перелік суддів Конституційного Суду України, які ухвалили рішення стосовно легітимності коаліції.

Сайт Блоку Юлії Тимошенко з посиланням на "Українську правду" оприлюднив список суддів, які прийняли рішення у справі щодо конституційності положень Основного Закону та Регламенту Верховної Ради, яким визнано право народних депутатів індивідуально входити до складу коаліції фракцій у парламенті.

Зокрема, за даними ЗМІ, це: Андрій СТРИЖАК, Юрій БАУЛІН, Сергій ВДОВІЧЕНКО, Анатолій ГОЛОВІН, Іван ДОМБРОВСЬКИЙ, Володимир КАМПО, Михайло КОЛОС, Дмитро ЛИЛАК, Марія МАРКУШ, Юрій НІКІТІН, В’ячеслав ОВЧАРЕНКО, Петро СТЕЦЮК та Павло ТКАЧУК.

У БЮТ вважають, що “це люди, які виконали політичне замовлення нової влади, розтоптали Основний Закон держави, спаплюжили основи демократії в країні. Україна повинна знати прізвища тих, хто своїм рішенням знищив вибір людей, благословив корупцію у парламенті і відкрив дорогу до диктатури”.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Згідно із законом, коаліція депутатських фракцій - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій об`єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів конституційного складу Верховної Ради.

11 березня в парламенті було оголошено про створення коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи». До її складу увійшли фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина, а також окремі народні депутати.

Учора, 8 квітня, Конституційний Суд України визнав, що окремі народні депутати, зокрема ті, які не перебувають у складі фракцій, що ініціювали створення парламентської коаліції, мають право входити до складу коаліції.

Лідер об`єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Конституційний Суд своїм рішенням щодо коаліції легітимізував корупцію в Верховній Раді.