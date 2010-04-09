Шуфрича зацікавили пропозиції з Росії

Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України та Російської Федерації підписали план спільних дій на 2010-2011 роки, який передбачає погоджену координацію дій двох міністерств на випадок надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків, а також проведення спільних заходів по запобіганню надзвичайних ситуацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, документ було підписано сьогодні за результатами зустрічі керівника МНС України Нестора ШУФРИЧА, його першого заступника Віталія БУТА і першого заступника міністра МНС РФ Руслана ЦАЛІКОВА.

У ході зустрічі сторони обговорили підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації транскордонного характеру, співробітництво в галузі подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, а також питання поставки російської пожежно-рятувальної техніки і обладнання для потреб МНС України.

Н.ШУФРИЧ висловив співчуття представнику МНС Росії з приводу трагедії у московському метро 29 березня, а також подяку за допомогу у протипаводкових діях, яка значно допомогла у прогнозуванні та зменшенні об’єму водопілля на території України.

“Не можна не відзначити злагоджену роботу російських відомств по акумулюванню відповідних водних об’ємів на російських водосховищах, що дало нам можливість вплинути на піки повені, які сьогодні ми починаємо спостерігати в Україні. У тому числі завдяки допомозі російських колег нам вдалося досягти максимального розведення піків рівня води у Прип’яті, Дніпрі та Десні”, - зазначив міністр.

У ході зустрічі було досягнуто попередньої домовленості у придбанні російських пожежних гелікоптерів „КАМ-32 Пожежний” для МНС України. Н.ШУФРИЧ зауважив, що Україні дуже потрібні ці гелікоптери, які визнані у всьому світі, і запевнив, що зі свого боку Україна буде робити все, щоб „Мотор-Січ”, яка поставляє двигуни для цих гелікоптерів, і надалі була надійним партнером.

„Мені також дуже приємно, що МНС Росії зацікавлене у придбанні нашого транспортного літака Ан-70. Ми попередньо обговорили про переоснащення його в пожежно-транспортний літак за прикладом Ан-32”, - зазначив Н.ШУФРИЧ.

У свою чергу, Р.ЦАЛІКОВ передав слова привітання та подяки від очільника МНС Росії Сергія ШОЙГУ та висловив переконання, що майбутнє співробітництво між двома міністерствами буде ще більш активним і поглибленим, зокрема, у галузі технічного оснащення.

“Ми докладемо максимум зусиль, щоб близьке нам відомство в Україні було оснащене найсучаснішими гелікоптерами. І, звичайно, ще багато тем буде предметом нашого спільного зацікавлення, наприклад, питання прикордонного співробітництва, питання безпеки в Азово-Чорноморському басейні, питання подолання довготривалих наслідків радіаційних аварій”, - зазначив представник російського МНС.