Естонія виконує всі критерії для переходу на євро в 2011 році

Естонія виконує всі необхідні для переходу на євро критерії і готова вступити до єврозони в 2011 році, заявив, перебуваючи у п`ятницю з візитом у Фінляндії прем`єр-міністр Естонії Андрус Ансып під час зустрічі зі своїм фінським колегою Матті Ванханеном.

"Завдяки тому, що ми підтримуємо свої фінанси в порядку і провели структурні реформи, ми готові приєднатися до єврозони на початку майбутнього року. Критерії щодо інфляції Естонія виконала вже минулого року, борг урядового сектора у нас один з найнижчих в Євросоюзі і становить 7,2% ВВП. Дефіцит бюджету у нас також один з найнижчих у ЄС - лише 1,7% від ВВП", - наводить слова Ансипа РІА "Новости". Раніше Естонія неодноразово заявляла, що готова запровадити в обіг загальноєвропейську валюту з 1 січня 2007 року. Проте показники інфляції в країні значно перевищували Маастрихтські критерії, згідно з якими рівень інфляції в країні, що претендує на входження до зони євро, не повинен перевищувати більш ніж на 1,5% середній рівень інфляції трьох країн ЄС з найменшими показниками інфляції.

У березні 2009 року уряд Естонії твердо вирішив перейти на євро не пізніше 1 січня 2011 року.

До початку фінансової кризи Естонія нагромадила значні резерви - за даними Мінфіну, нині в стабілізаційному резерві є 4,7 мільярда крон (більше 300 мільйонів євро).

Крім того, під час кризи країна провела серйозні скорочення бюджету і структурні реформи, що дало їй можливість зменшити дефіцит урядового сектора бюджету країни в 2009 році до 3,7 мільярдів крон (237 мільйонів євро), або 1,7% від ВВП, що свідчить про упевнене виконання Маастрихтських критеріїв. Згідно з цими критеріями, для переходу на євро необхідний рівень бюджетного дефіциту повинен бути менше 3% ВВП.

Ванханен зазначив, що Естонія є практично єдиною країною в ЄС, яка виконує всі Маастрихтські критерії.

"Євро потребує позитивних сигналів, і приєднання Естонії до єврозони дасть такий сигнал. Я сподіваюся, що Естонія перейде на євро якнайшвидше, оскільки для Фінляндії це дуже важливо", - сказав голова фінського уряду.

За словами Ванханена, перехід Естонії на євро дасть її економіці відчуття упевненості і стабільності, і це піде на користь економічним зв`язкам між сусідніми країнами.