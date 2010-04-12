У БЮТі є прилипали, які «прикриваються ім'ям Тимошенко, щоб тупо красти»?

БЮТ може бути потужною опозицією, якщо Юлія ТИМОШЕНКО обере і позначить «платформу своєї протесної діяльності, ідеологічну основу».

Про це в інтерв`ю «Левому берегу» заявив народний депутат України, член фракції БЮТ, позаштатний радник Президента України Юрій ПОЛУНЄЄВ, який, всупереч рішенню фракції, увійшов до парламентської коаліції.

За словами депутата, «в приватних розмовах багато колег кажуть: «відчуття таке, що ми не просто наступаємо на старі граблі, а будуємо великі, нові граблі – наступаємо вже на них». Морально-психологічний клімат у фракції зараз дуже неблагополучний».

На його думку, Юлія ТИМОШЕНКО «цілком могла вжити заходи для того, щоб клімат у фракції був кращий, ніж зараз. Не вжила».

Як сказав Ю.ПОЛУНЄЄВ, у фракції є «прилипали - це ті, хто використовує ім`я Ю.ТИМОШЕНКО, прикривається фракцією для того, щоб тупо красти».

При цьому прізвища назвати він відмовився: «Прізвища не назву. Щодо крадіжки – тендери, лобістські законопроекти, земельні афери. Далі перераховувати? Ці люди – справді прилипали. Коли лідер заходить у зал, вони, ламаючи ноги, кидаються їй назустріч – скоріше б до руки пригорнутися. Якщо її це влаштовує...».

Ю.ПОЛУНЄЄВ ще раз повторив: «Ю.ТИМОШЕНКО цілком могла вжити заходи для того, щоб клімат у фракції був кращий, ніж зараз. Не вжила. Насправді потужна опозиція потрібна країні. І БЮТ може бути хорошою опозицією – НУ-НС на таку явно не тягне, ЯЦЕНЮК теж – він одинак – але, це безпосередньо залежить від того, чи вирішиться питання впливу на лідера БЮТ її оточенням. Тут я щиро бажаю Юлії Володимирівні успіху. А ще в тому, щоб обрати і визначити платформу своєї протесної діяльності, ідеологічну основу». «Партизанська війна» довго тривати не може», - переконаний член фракції БЮТ, який долучився до коаліції.