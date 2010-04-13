Кабмін відібрав у Київміськбуду ласе замовлення

Міністерство економіки України визнало за недійсний тендер КП «Київський метрополітен» щодо визначення генерального підрядчика будівництва першої черги Лівобережної лінії метрополітену «Троєщина-Осокорки» від вул. Милославської до станції «Лівобережна» з електродепо «Троєщина».

Про це йдеться в наказі Мінекономіки № 391 від 8 квітня п.р., текст якого є у розпорядженні УНІАН.

«Визнати за недійсні результати проведеного комунальним підприємством «Київський метрополітен» процедури закупівлі за державні кошти по предмету «будівництво мостів, дорожніх естакад, тунелів і метрополітену (будівництво першої черги Лівобережної лінії метрополітену «Троєщина-Осокорки»)», - зазначається у документі.

Згідно з наказом, Мінекономіки встановило, що у складі тендерної пропозиції АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», яке стало переможцем тендеру, відсутня копія спеціального дозволу СБУ на здійснення діяльності, пов`язаної з державною таємницею, і дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою.

При цьому у наказі наголошується, що «Київським метрополітеном» була скоригована тендерна пропозиція «Київміськбуду» у частині виправлення технічних помилок при визначенні ціни тендерної пропозиції. «У результаті коригування ціна «Київміськбуду» стала нижчою за ціну ВАТ «Київметробуд», що вирішальним чином вплинуло на результат оцінки по лотах і не відповідає принципу прозорості», - зазначається у наказі.

Водночас ні положення про проведення тендерних закупівель, ні тендерна документація замовника проведення тендеру не передбачають можливості, а, відповідно, і правових підстав для виправлення замовником технічних помилок.

У Мінекономіки вважають, що «Київський метрополітен» не мав правових підстав допускати до оцінки і акцептувати тендерну пропозицію ХК «Київміськбуд» і зобов`язаний його відхилити і скасувати торги.

При цьому замовник не надав на запит міністерства повних копій тендерних пропозицій учасників, зокрема розрахунки ціни тендерної пропозиції по лотах.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого п.р. Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» перемогло в тендері КП «Київський метрополітен» з відбору генерального підрядчика будівництва у столиці першої черги Лівобережної лінії метрополітену з електродепо «Троєщина».

За даними КП «Київський метрополітен», в тендері окрім «Київміськбуду» брало участь ВАТ "Київметробуд". Загальна вартість тендерної пропозиції «Київміськбуду» за трьома лотами становила 1 млрд. 576,1 млн. грн., а ВАТ "Київметробуд" - 2 млрд. 231 млн. грн.

За інформацією прес-служби «Київського метрополітену», ця черга будівництва метро на Троєщину пройде вже існуючою швидкісною наземною трамвайною лінією по вулиці Бальзака на лівому березі Дніпра. Будівництво нової лінії метро, згідно з проектною документацією, здебільшого наземне. Передбачається, що нову лінію метро з електродепо буде введено в експлуатацію до початку 2016 року.