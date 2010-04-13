У ВР зареєстрували постанови про звільнення п’ятьох суддів КС

У Верховній Раді за ініціативою народного депутата України Романа ЗВАРИЧА (фракція "наша Україна – Народна самооборона") зареєстровано проекти постанов про звільнення п’ятьох суддів Конституційного Суду.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, Р.ЗВАРИЧ пропонує звільнити В’ячеслава ОВЧАРЕНКА, Марію МАРКУШ, Павла ТКАЧУКА, Анатолія ГОЛОВІНА, а також Михайла КОЛОСА.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до ст. 61 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". Згідно із законом, коаліція депутатських фракцій - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій об`єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів конституційного складу Верховної Ради.

11 березня в парламенті було оголошено про створення коаліції депутатських фракцій "Стабільність і реформи". До її складу увійшли фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина, а також окремі народні депутати.

8 квітня Конституційний Суд України визнав, що окремі народні депутати, зокрема ті, які не перебувають у складі фракцій, котрі ініціювали створення парламентської коаліції, мають право входити до складу коаліції. Зокрема, таке рішення підтримали голова Конституційного суду Андрій СТРИЖАК, судді: Юрій БАУЛІН, Сергій ВДОВІЧЕНКО, Анатолій ГОЛОВІН, Іван ДОМБРОВСЬКИЙ, Володимир КАМПО, Михайло КОЛОС, Дмитро ЛИЛАК, Марія МАРКУШ, Юрій НІКІТІН, В’ячеслав ОВЧАРЕНКО, Петро СТЕЦЮК та Павло ТКАЧУК.

Опозиція заявила, що вимагатиме відставки суддів Конституційного суду через порушення ними присяги судді.