Упізнано 48 загиблих у катастрофі літака Президента Польщі

Упізнано половину загиблих унаслідок катастрофи літака Президента Польщі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомила міністр охорони здоров`я і соціального розвитку РФ Тетяна ГОЛІКОВА на засіданні Державної комісії зі встановлення причин катастрофи літака Ту-154.

«На даний момент упізнано 48 загиблих. Паралельно здійснюється оформлення і видача свідоцтв про смерть», - сказала Т.ГОЛІКОВА.

За її словами, всі роботи з упізнання тіл загиблих здійснюються в Центральному бюро судово-медичної експертизи міста Москви, куди доставлено всі тіла і фрагменти тіл загиблих, за винятком тіла Президента Польщі.

Вона зазначила, що за останні дні з Республіки Польща прибули дві групи родичів і частина з них - 74 осіб - після вчорашньої процедури пізнання відбули назад до Польщі.

«Процедура упізнання проходить достатньо складно. В першу чергу, в психологічному плані, і тому багато родичів, з тих, хто вчора був на упізнанні, сьогодні виявили бажання знову повернутися для додаткового упізнання. Всім родичам пропонується здати генетичну пробу, крім того, генетичні проби представлені нам з Республіки Польща», - сказала вона.

Т.ГОЛІКОВА зазначила, що подальший графік направлення тіл до Республіки Польща узгоджуватиметься з польською стороною у міру готовності, в першу чергу, родичів, які мають бути готові прийняти тіла загиблих на території Польщі.

«Ми продовжуватимемо сьогодні і завтра тісну роботу з польськими колегами з узгодження всіх деталей. Але ми інформували польську сторону, що максимальний термін проведення всіх генетичних експертиз може продовжитися до середи наступного тижня. Ми, звичайно, докладемо всіх зусиль для того, щоб ця процедура була прискорена. Але у всіх випадках ми враховуватимемо побажання родичів, висловлені під час процедури упізнання», - сказала Т.ГОЛІКОВА.

У свою чергу, міністр охорони здоров`я Польщі Єва КОПАЧ подякувала російській стороні за сприяння.

«Всі, хто тут сидить, добре розуміють, як виглядають жертви таких катастроф. Тому підтвердження особи загиблих - це ціле мистецтво. Це результат роботи як польських патологоанатомів, так і російських. Ми працюємо як одна велика сім`я. Маю сказати, що я перший раз є свідком подібної, такої доброї, можна сказати, зразкової співпраці та взаємного доповнення в роботі», - сказала Є.КОПАЧ.

Як повідомляв УНІАН, літак польського Президента Ту-154 розбився під Смоленськом у суботу вранці.

За попередніми даними, літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

На борту перебувало 96 чоловік - 88 пасажирів і 8 членів екіпажа. Не вижив ніхто. Серед загиблих сам Президент, його дружина і частина керівництва країни.

Вони прямували до Катині, щоб взяти участь у жалобних заходах на місці масового поховання розстріляних польських військовослужбовців.