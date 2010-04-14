Клюєв: літаки давно пора міняти, але у нас криза в країні

Український парк літаків для виконання літерних рейсів вимагає заміни, проте це можна буде зробити лише після закінчення кризової економічної ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

«Все, що стосується літаків, їх, звісно, давно пора міняти, але у нас криза в країні, тому це питання треба буде розглядати, але вже після того, як наша країна вийде з кризи», - сказав він.

При цьому А.КЛЮЄВ відзначив, що в Україні, буквально одразу ж після катастрофи літака з президентом Польщі на борту, було проведено нараду з питання безпеки польотів, і деякі компанії було взято «під особливий контроль» з виконання техніки безпеки польотів.

«Ми на порядок посилили контроль (за безпекою польотів – УНІАН)», - сказав А.КЛЮЄВ.