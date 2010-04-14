У БЮТ бачать, що ПР вже відмовляється від обіцянок Януковича

Партія регіонів відмовляється від обіцянок Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, завдяки яким він виграв вибори.

Про це на брифінгу у Верховній Раді заявив міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду, член БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За його словами, представники Партії регіонів у Комітеті з питань соціальної політики і праці два місяці спеціально блокували розгляд свого ж законопроекту про надання допомоги малозабезпеченим сім’ям.

«Голова комітету, «регіонал» Василь ХАРА перебував то у закордонному відрядженні, то хворів, то давав членам Партії регіонів вказівки, щоб не було таблички «до другого читання» до цього законопроекту», - зазначив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

За його словами, така поведінка «регіоналів» стала наслідком того, що Партія регіонів підрахувала, скільки коштів потрібно на її законодавчі ініціативи.

«Вони порахували, і вийшло 16 мільярдів. Тому цю норму не включили в проект бюджету, і сьогодні в сесійній залі «регіони» не хочуть за неї голосувати», - наголосив він.

Крім того, присутній на брифінгу член фракції БЮТ Олег ЛЯШКО додав, що уряд Миколи АЗАРОВА і Партія регіонів свідомо ігнорують інтереси мільйонів громадян і цинічно відмовляються від обіцянок, які привели їх до влади.

Разом з тим народний депутат від Партії регіонів, член Комітету ВР з питань соціальної політики та праці Олександр СТОЯН заявив, що це опозиція блокує підвищення соцстандартів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПР, за словами О.СТОЯНА, сьогодні закон про підвищення соціальних стандартів не пройшов друге читання через те, що з вини опозиційних депутатів документ не був розглянутий на засіданні профільного комітету.

«Міністр тіньового Кабміну ПАВЛОВСЬКИЙ та його команда (у них 6 чоловік в комітеті, у нас – 5) тричі не з’являлися на засідання комітету», - сказав “регіонал”.

За його словами, до сьогоднішнього дня Комітет з питань соцполітики та праці не зміг розглянути порівняльну таблицю, що є необхідною умовою для передачі документу на розгляд парламенту.

Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні, 14 квітня, не підтримала у другому читанні проект закону «Про внесення змін до статей 5 та 8 закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (щодо допомоги на рівні прожиткового мінімуму), внесений народним депутатом від Партії регіонів Михайлом ПАПІЄВИМ.

Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів і майже у повному складі (1 голос «за» - УНІАН) фракція Блоку Литвина.