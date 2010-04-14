У БЮТ бачать, що ПР вже відмовляється від обіцянок Януковича
Тих, завдяки яким він виграв вибори
Партія регіонів відмовляється від обіцянок Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, завдяки яким він виграв вибори.
Про це на брифінгу у Верховній Раді заявив міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду, член БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.
За його словами, представники Партії регіонів у Комітеті з питань соціальної політики і праці два місяці спеціально блокували розгляд свого ж законопроекту про надання допомоги малозабезпеченим сім’ям.
«Голова комітету, «регіонал» Василь ХАРА перебував то у закордонному відрядженні, то хворів, то давав членам Партії регіонів вказівки, щоб не було таблички «до другого читання» до цього законопроекту», - зазначив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.
За його словами, така поведінка «регіоналів» стала наслідком того, що Партія регіонів підрахувала, скільки коштів потрібно на її законодавчі ініціативи.
«Вони порахували, і вийшло 16 мільярдів. Тому цю норму не включили в проект бюджету, і сьогодні в сесійній залі «регіони» не хочуть за неї голосувати», - наголосив він.
Крім того, присутній на брифінгу член фракції БЮТ Олег ЛЯШКО додав, що уряд Миколи АЗАРОВА і Партія регіонів свідомо ігнорують інтереси мільйонів громадян і цинічно відмовляються від обіцянок, які привели їх до влади.
Разом з тим народний депутат від Партії регіонів, член Комітету ВР з питань соціальної політики та праці Олександр СТОЯН заявив, що це опозиція блокує підвищення соцстандартів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ПР, за словами О.СТОЯНА, сьогодні закон про підвищення соціальних стандартів не пройшов друге читання через те, що з вини опозиційних депутатів документ не був розглянутий на засіданні профільного комітету.
«Міністр тіньового Кабміну ПАВЛОВСЬКИЙ та його команда (у них 6 чоловік в комітеті, у нас – 5) тричі не з’являлися на засідання комітету», - сказав “регіонал”.
За його словами, до сьогоднішнього дня Комітет з питань соцполітики та праці не зміг розглянути порівняльну таблицю, що є необхідною умовою для передачі документу на розгляд парламенту.
Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні, 14 квітня, не підтримала у другому читанні проект закону «Про внесення змін до статей 5 та 8 закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (щодо допомоги на рівні прожиткового мінімуму), внесений народним депутатом від Партії регіонів Михайлом ПАПІЄВИМ.
Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів і майже у повному складі (1 голос «за» - УНІАН) фракція Блоку Литвина.