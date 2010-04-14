Кабмін вирішив безплатно видавати візи ветеранам ВВВ
19:11, 14 квітня 2010Політика
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Для в`їзду в Україну в травні
Уряд доручив Міністерству закордонних справ забезпечити оформлення візових документів, використовуючи нульову ставку консульського збору іноземним громадянам – ветеранам Великої Вітчизняної війни для в`їзду до України в травні 2010 року.
Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне розпорядження прийняте на засіданні Кабміну 14 квітня.
Таке рішення, зазначають в уряді, полегшить в`їзд ветеранів до України для участі в святкуваннях 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
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