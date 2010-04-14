Кабмін вирішив безплатно видавати візи ветеранам ВВВ

Уряд доручив Міністерству закордонних справ забезпечити оформлення візових документів, використовуючи нульову ставку консульського збору іноземним громадянам – ветеранам Великої Вітчизняної війни для в`їзду до України в травні 2010 року.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне розпорядження прийняте на засіданні Кабміну 14 квітня.

Таке рішення, зазначають в уряді, полегшить в`їзд ветеранів до України для участі в святкуваннях 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.