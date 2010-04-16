Що Янукович запропонує Кремлю в обмін на дешевший газ (список)

В обмін на знижки за ціну газу Київ готовий віддати "Газпрому" в оренду частину підземних сховищ газу, повернути Росії Кременчуцький НПЗ і допустити її як співвласника на майбутні блоки АЕС.

Про це пише сьогодні «КоммерсантЪ–Украина»з посиланням на свої джерела.

Видання відзначає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може зустрітися з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ на місяць раніше, ніж планувалося, - 21 квітня e Харкові. Статус переговорів поки не визначено, однак головним питанням стане газ. Україна просить у Росії знижки на 4 млрд. доларів за рік, і без неї не може затвердити бюджет відповідно до вимог МВФ. За даними Ъ, за це Київ серед іншого готовий віддати "Газпрому" в оренду частину сховищ газу, повернути Росії Кременчуцький НПЗ і допустити її як співвласника на майбутні блоки АЕС.

15 квітня в Адміністрації Президента Росії сказали, що готується візит до України 21 квітня. "Це буде не Київ, остаточне рішення опрацьовується", – пояснила Ъ офіційний представник президента РФ Наталія ТІМАКОВА. В АП В.ЯНУКОВИЧА підтвердили, що зустріч запланована в Харкові, на порядку денному – "міжрегіональна прикордонна співпраця, зміна газових угод, питання підвищення орендної платні за використовування Росією військово-морської бази в Севастополі". Дотепер перший візит Д.МЕДВЕДЄВА до України планувався на 17-18 травня.

Джерело Ъ, знайоме з ходом підготовки візиту, стверджує, що причина зсуву термінів – у необхідності терміново затвердити бюджет, який залежить від ціни на російський газ. Справа у тому, що уряд перервав переговори з МВФ про надання чергового траншу кредиту, оскільки не зміг затвердити бюджет на 2010 рік з дефіцитом менше 6%, як того вимагає фонд. За нинішніх цін на газ необхідні субсидії "Нафтогазу" і дефіцит бюджету буде удвічі більшим, пояснив перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ. Він підкреслив, що проект бюджету "повністю готовий, і єдиною проблемою є саме ціна на газ". Україна просить від Росії знижки в цілому за рік у розмірі 4 млрд. доларів. У першому кварталі газ для України коштував 305 дол. за тисячу кубометрів, у другому – 330 дол. за тисячу кубометрів.

Чим Київ готовий розплатитися за знижку, прем`єру Росії Володимиру ПУТІНУ розповів його український колега Микола АЗАРОВ 10 квітня. Прес-секретар В.ПУТІНА Дмитро ПЄСКОВ вчора підтвердив Ъ, що "на даний час пакет пропозицій України прораховується".

У "Газпромі" від коментарів відмовилися. Джерело на українському ринку газу розповіло, що "Газпрому" пропонують в оренду підземні сховища газу (ПСГ) на заході країни. Майже 80% потужностей українських ПСГ припадає на західний комплекс (потужність – 25,6 млрд. кубометрів, відпускна здатність – 240,4 млн. кубометрів на добу). Співбесідник Ъ з Кабміну підтвердив, що «Газпрому» пропонують ПСГ.

Джерело в уряді України розповіло, що є пропозиції і не з газових питань. Зокрема, Київ пообіцяв Москві укласти два контракти на закупівлю ядерного палива – на один рік і на п`ять років (конкурентом російського ТВЕЛу виступає американський Westinghouse). «Також запропоновано побудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС за російськими технологіями (за рахунок російських кредитів), щоб у майбутньому «Росатом» міг стати їх власником на паритетних засадах», – сказав урядовець.

Як пише «КоммерсантЪ-Украина», Київ також обіцяє фактично повернути Росії Кременчуцький НПЗ. До 2007 року він контролювався "Татнафтою", але потім перейшов до групи "Приват". Тепер, пояснює джерело Ъ, НПЗ повернуть у держвласність, потім на його базі буде створено СП з "Газпром нафтою". У нафтокомпанії ситуацію не коментують.

Одночасно уряд України готовий надати російським інвесторам "гарантії недоторканності вкладень". Джерела Ъ в українських міністерствах говорять, що йдеться про інтерес СІБУРу до Одеського припортового заводу і ВАТ "Стирол", контрольний пакет якого належить народному депутату від Партії регіонів Миколі ЯНКОВСЬКОМУ. Також "Трансмашхолдингу" дозволять у травні знов купити "Луганськтепловоз".