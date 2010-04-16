Урочистості „Інновації об’єднують світ”

У вівторок, 20 квітня 2010 року, в Будинку вчителя під назвою „Інновації об’єднують світ” відбудуться урочистості з нагоди святкування 10-ї річниці Міжнародного дня інтелектуальної власності та 40-ї річниці з дня вступу в дію Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Як повідомляє Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, цього ювілейного дня Україна привітає, об’єднає, вшанує справді безцінний скарб нашої держави – творчу та інтелектуальну еліту. Під час святкування відбудуться урочисте відзначення переможців Всеукраїнського конкурсу „Винахід – 2009” та нагородження грамотами Державного департаменту інтелектуальної власності й значками «Творець» і «Автор» кращих винахідників, раціоналізаторів, авторів, працівників культури і мистецтва.