У Польщі сподіваються, що до неділі хмара вулканічного попелу розвіється
13:01, 16 квітня 2010Політика
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Похорон Качинського не переноситься
Польща не планує переносити запланований на неділю, 18 квітня, похорон глави держави Леха Качинського.
Про це заявив міністр президентської канцелярії Яцек САСІН на прес-конференції, повідомляє телеканал TVN24.
Я.САСІН закликав не спекулювати на цій темі, зауваживши, що, можливо, хмара вулканічного пилу, яка паралізувала авіасполучення у Європі, може розвіятися і на вихідні буде відновлено авіарух у Польщі.
"Давайте не будемо забігати наперед, буде чи не буде заборонено авіарух. Поки ми маємо мало даних", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні з 10.00 до 18.00 заборонено авіасполучення у Польщі, крім Кракова і Жешова на півдні країни.
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