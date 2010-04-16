Єфремов знайшов «патологію» в заявах Тимошенко

Лідер фракції Парті регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє про відсутність фактів, які могли б підтвердити заяви лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про перехід народних депутатів до парламентської коаліції за гроші.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, за його словами, заяви Ю.ТИМОШЕНКО про те, що депутатам за перехід до коаліції пропонують 5 млн. доларів, «це - патологія».

«У мене немає жодного прикладу і жодного факту, який би підтвердив хоча б одну заяву цієї людини», – наголосив О.ЄФРЕМОВ.

Він нагадав, що станом на сьогодні до коаліції входить 241 людина, і Партія регіонів не має наміру форсувати цей процес. «Ми нікого сюди не запрошуємо за якісь пропозиції. Ми окреслили, що є програма нашого Президента. Якщо колеги хочуть приєднатися до виконання цієї програми, ми будемо вітати їхню присутність у коаліції», – додав О.ЄФРЕМОВ.