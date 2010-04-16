Як виграти поїздку на всесвітній саміт лідерів Глобального договору ООН

Представництво ООН та мережа Глобального договору в Україні вдруге проводять Національний конкурс для журналістів на кращий аналітичний матеріал з висвітлення теми соціальної відповідальності бізнеcу в Україні.

До участі у конкурсі запрошено штатних та позаштатних кореспондентів друкованих та Інтернет-ЗМІ, чиї матеріали на тему корпоративної соціальної відповідальності опубліковано з 1 січня 2010 року по 30 квітня 2010 року.

Приклади можливих тем до висвітлення:

· соціально відповідальні трудові практики

· бізнес і права людини

· екологічна відповідальність бізнесу

· бізнес і розвиток громад

· соціальна звітність

· інше

Прийняття робіт триватиме до 30 квітня 2010 року включно. Роботи оцінюватиме Журі, до якого увійшли провідні експерти в галузі журналістики та КСВ, за наступними критеріями:

· рівень дотримання журналістських стандартів, збалансованість матеріалу;

· рівень розкриття теми соціальної відповідальності бізнесу;

· адекватність та коректність викладення матеріалу;

· актуальність та ілюстративність матеріалу;

· наявність конкретних "життєвих історій";

· оригінальність способу розкриття теми;

· відсутність ознак замовності матеріалу.

Журналіст-переможець конкурсу відвідає всесвітній саміт лідерів Глобального договору ООН, який відбудеться 24-25 червня 2010 р. у Нью-Йорку (США).

Переможців конкурсу визначає Журі:

· Андрій БЛІНОВ, в.о. головного редактора журналу «Експерт»

· Сергій ВОВК, головний редактор видання «Інвестгазета»

· Олексій ПОГОРЄЛОВ, генеральний директор Асоціації видавців періодичної преси

· Ігор СЛЮСАРЕНКО, журналіст, 5-ий канал

· Євген ФЕДЧЕНКО, директор Могилянської школи журналістики НаУКМА

· Олександр ХАРЧЕНКО, головний редактор ІА «УНІАН»

· Юлія ЩЕРБІНІНА, радник з питань співпраці між громадським і приватним секторами, ініціатива Глобального договору ООН, Представництво ООН.

Підбиття підсумків та оголошення результатів відбудеться не пізніше 18 травня 2010 року.

Для участі в конкурсі необхідно надіслати відскановану заповнену заявку, роздруковану на бланку відповідного ЗМІ з підписами керівника та автора-журналіста; публікацію в друкованих чи електронних ЗМІ з 1 січня 2010 року по 30 квітня 2010 у відсканованому вигляді в форматі .jpeg. А матеріали, розміщені на інформаційних Інтернет-ресурсах — у текстовому форматі .doc із зазначенням гіперпосилання необхідно переслати електронною поштою у вкладеному файлі.

Текст заявки можна завантажити за адресою:

http://www.globalcompact.org.ua/img/usr/files/010110/contest_ua.pdf.

Електронні матеріали приймаються за адресою csr-medіa@un.org.ua.

Оригінали та примірники публікацій потрібно відправляти поштою з 10 лютого 2010 року по 30 квітня 2010 року за адресою: Кловський узвіз 1, Київ 01021, з поміткою "Конкурс для журналістів".

Переможці конкурсу будуть оголошені на сайтах Представництва ООН в Україні (www.un.org.ua) та мережі Глобального договору України (www.globalcompact.org.ua). За детальнішою інформацією звертайтесь до Ірини Бутяги, іryna.butіaha@un.org.ua.

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У 2009 році участь у конкурсі взяли 20 журналістів, надіславши понад 40 робіт. Головний приз – участь у Щорічному форумі мереж ГД у Стамбулі (Туреччина) отримала Олена ГЛАДСКІХ (газета «Дело»). У спеціальних номінаціях було відзначено роботи Вікторії ГРАНІНОЇ з проекту «Гвардія» та Святослава РИБНІКОВА з «Української технічної газети». Більш детальну інформацію про конкурс, а також роботи учасників можна переглянути за посиланням: http://www.globalcompact.org.ua/ua/press/news/283.

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Глобальний договір ООН – це стратегічна ініціатива, спрямована на просування соціальної відповідальності бізнесу, вирішення діловими колами проблем глобалізації та створення більш стабільної та всеохоплюючої економіки, започаткована з ініціативи генерального секретаря ООН.

Мережа Глобального договору була започаткована в Україні у 2006 році, об’єднавши 34 передові у сфері КСВ компанії та організації. З того часу українська мережа розширилась до більше ніж 140 членів і продовжує збільшуватись. Місією мережі Глобального договору в Україні є просування корпоративної соціальної відповідальності в Україні та прогресу її членів по відношенню до 10 принципів ГД через навчання, діалог, партнерство та водночас створення можливостей для багатостороннього діалогу через колективні дії.

Більше про глобальний договір http://www.globalcompact.org.ua/ua/about/inukraine

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Система ООН в Україні працює з 1992 році та включає 13 агентств, міжнародних організацій та асоційованих установ, а саме Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Програма розвитку ООН (ПРООН), Фонд Народонаселення ООН (ЮНФПА), Об`єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу в Україні (ЮНЕЙДС), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБООН), Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна організація з міграції (МОМ), Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ), а також асоційовані організації ООН, такі як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий Банк (СБ) та Міжнародна Фінансова Корпорація (МФК). www.un.org.ua