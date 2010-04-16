За два дні Янукович замінив 112 голів райдержадміністрацій

За два останні дні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив нових керівників 112 районних державних адміністраціях.

Відповідні розпорядження про призначення та звільнення керівників райдержадміністрацій розміщені на сайті глави держави.

Зокрема, кадрові рішення стосувалися районної влади у Полтавській, Чернівецькій, Рівненській, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Донецькій областях, а також АР Крим.

Також указом від 16 квітня В.ЯНУКОВИЧ звільнив Віктора ЄВСЄЄВА з посади заступника керівника Державного управління справами у зв`язку з виходом на пенсію.