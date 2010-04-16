Експерт пророкує «ідеологічним партіям» неприємний сюрприз

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА прогнозує, що проблеми галузі ЖКГ у разі демонстрації ефективних шляхів їх подолання можуть стати трампліном для політичних спецпроектів, які орієнтуються на місцеву проблематику.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

«Місцеві вибори можуть піднести неприємний сюрприз для так званих ідеологічних партій всеукраїнського масштабу. Відвертий популізм, віддаленість від місцевої проблематики, дискусії навколо НАТО і мовних проблем – все це може призвести до того, що виборець, особливо на місцевих виборах, голосуватиме за спецпроекти, які орієнтуються на розв’язання локальних актуальних проблем. Насамперед, це стосується проблем ЖКГ, медичного обслуговування тощо. Сьогодні це усвідомили багато політтехнологів і намагаються стимулювати мегапроекти до максимальної локалізації, «приземлення» своєї дискусії», - вважає експерт.

На думку В.БАЛИ, дуже важливу роль у просуванні подібної проблематики саме на політичному рівні виконує нездатність влади радикалізувати комунальну реформу.

«Відносини між реформаторами галузі ЖКГ і владою мають свою історію. Наприклад, той самий «Комунальний фронт», що активно експлуатує тезу про необхідність реформування ЖКГ, намагався порозумітися як з урядом ТИМОШЕНКО, так і з урядом АЗАРОВА. І лише усвідомлення відсталості та інертності всієї системи породило бажання самостійно обстоювати проведення реформи ЖКГ з метою поліпшення умов проживання населення», - відзначає В.БАЛА.