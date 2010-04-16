Кабмін: День Перемоги не має кордонів

На урочистості з нагоди 65-річчя Великої Перемоги до України запросили ветеранів з країн колишнього СРСР та Східної Європи.

Про це за підсумками наради з підготовки до відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні заявив віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО, повідомляє Урядовий портал.

«9 травня – свято, яке консолідує українців, проте воно також має беззаперечне загальнолюдське значення. В тій війні перемогли цінності гуманізму, взаєморозуміння та спільної міжнародної відповідальності за мир та спокій. Саме тому ми наголошуємо: День Перемоги не має кордонів», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що на урочистості вже запрошені іноземні делегації ветеранів війни, які брали участь у визволенні України від фашистських загарбників. Свою згоду висловили ветеранські делегації з Вірменії, Білорусі, Словаччини, Польщі, а також Литви, Латвії та Естонії.

Крім того, очікується рішення щодо участі в урочистостях ветеранів з США.

«Пам`ять про те, що Перемога – дійсно одна на всіх, здатна зробити сучасний світ більш безпечним», - підкреслив В.СЕМИНОЖЕНКО.