Міський голова Тернополя очолив обласну «За Україну!»

Міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ очолив обласну організацію партії «За Україну!».

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби обласного осередку партії, відповідне рішення було прийнято під час конференції її представників.

Участь в роботі конференції окрім делегатів взяв лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО. Він зауважив, що його партія «не є вождистською партією і від інших політичних відрізняється тим, що її члени не зневірені, а сповідують тактику конкретних дій». «Інші партії лише декларують, а ми діємо. І саме на дії утворилася наша партія”, – наголосив він.

До того, як вступити в лави партії «За Україну!» Р. ЗАСТАВНИЙ був членом партії «Народний союз «Наша Україна». Вийшов він з цієї партії наприкінці минулого року.