Герман знепритомніла у прямому ефірі (відео)

Заступнику голови Адміністрації Президента України Ганні ГЕРМАН стало зле під час участі у прямому ефірі програми «Шустер Live».

Як передає кореспондент УНІАН, Г.ГЕРМАН, яка після завершення свого виступу сиділа в кріслі у студії і спостерігала за ходом подальшої дискусії, схилилася до колін, що, можливо, стало наслідком втрати свідомості.

До неї миттєво підійшов Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО, звернувшись до неї: «Ганно?…»

Після цього Г.ГЕРМАН опритомніла, і було видно, що якусь мить вона не могла зрозуміти, що трапилося.

П.ПОРОШЕНКО і лікарі допомогли Г.ГЕРМАН залишити студію для надання медичної допомоги.

За хвилину П.ПОРОШЕНКО а також заступник глави Адміністрації Президента Андрій ГОНЧАРУК повернулися до студії і зазначили, що все добре.

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