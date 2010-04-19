Табачник оприлюднив декларацію

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК отримав у 2009 році загальний сукупний дохід на суму 831 642,14 грн..

Такі дані оприлюднені у його декларації про доходи, повідомляє газета “Урядовий кур’єр”.

У тому числі дивіденди, проценти, роялті, отримані Д.ТАБАЧНИКОМ, - 458 193,14 грн., матеріальна допомога - 37 416 грн., прибуток від наукової, викладацької, творчої діяльності, авторська винагорода (гонорар) - 79 422 грн., зарплата - 256 611 грн.

Зазначається, що загальна сума сукупного доходу, отриманого членами сім`ї Д.ТАБАЧНИКА за 2009 рік, становить 223 126,64 грн., у тому числі дивіденди, проценти, роялті - 5 624,64 грн., прибуток від наукової, викладацької, творчої діяльності, авторська винагорода (гонорар) - 55 212 грн., заробітна плата - 162 290 грн.

Д.ТАБАЧНИК у 2009 році сплатив за договорами найму (оренди) 23 657 грн., на утримання майна, що знаходиться у приватній власності, - 62 204,12 грн., а на утримання майна, що знаходиться у приватній власності членів сім`ї сплачено 5 762 грн.

У приватній власності міністра є земельні ділянки загальною площею 6 960 кв. м, житловий будинок загальною площею 559 кв. м, квартира загальною площею 126 кв. м і гараж загальною площею 58 кв. м.

У приватній власності членів сім`ї Д.ТАБАЧНИКА є квартира загальною площею 38 кв. м та легковий автомобіль Toyota Camry з об`ємом двигуна 2 400 куб. см.

На рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах в Д.ТАБАЧНИКА є 4 542 269,17 грн., а у членів сім`ї - 1 471 782 грн.