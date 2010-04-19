Черновецький отримав прочухана від Азарова

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ негайно припинити порушення законодавства про охорону пам’яток щодо Києво-Печерської Лаври і Софії Київської, запровадити тимчасовий мораторій на відведення земельних ділянок і ведення будівельних робіт в охоронній зоні цих національних заповідників.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

Водночас меру доручено передати матеріали щодо порушників законодавства до правоохоронних органів.

У свою чергу правоохоронні та контрольні органи отримали доручення вивчити й оцінити ситуацію, зазаначається в повідомленні.

Прем’єр-міністр наполягає, щоб було створено програму захисту історико-культурної спадщини Києва - як складову частину Генерального плану розвитку столиці.

«Ми підводимо риску під періодом хаотичної забудови і перебудови Києва, коли місто рвали на шматки”, - заявив М.АЗАРОВ. За його словами, тепер в цьому питанні кияни матимуть підтримку уряду.

“Столиця повинна отримати Генеральний план розвитку – це вимога до київської влади. Цей план має органічно поєднати збереження історико-архітектурної аутентичності Києва і європейські вимоги до мегаполісу, який є адміністративним і діловим центром держави – це вимога до міністерств і відомств, до інвесторів”, - наголосив керівник уряду.

Перші перетворення за європейськими стандартами, за його словами, очікується отримати до Євро-2012. Наступні будуть пов’язані зі створенням в Києві потужного цілісного будівельного комплексу і спеціальної адміністрації архітектурно-культурної спадщини, підкреслив М.АЗАРОВ.

Як зазначається в повідомленні, відповідні міністерства і відомства підготують проекти урядових рішень, спрямованих на комплексне вирішення київських проблем.