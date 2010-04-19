У Львові кажуть, що Янукович злякався вулкану галицького

Сьогодні біля Львівської обласної державної адміністрація відбулася акція протесту за участю націоналістичних та патріотичних сил Львівщини під гаслами «Ні – Табачнику!», «Бандера - Герой України».

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції взяли близько 500 представників львівських осередків «Нашої України», УРП “Собор”, “Молодого руху”, політичної партії «За Україну!».

Присутні тримали плакати з написами «Янукович – губернатор Малоросії!», «Геть україножера Табачника!», «Флот Росії – геть з України!», «Наступ Москви зупинити!».

Учасники мітингу-протесту скандували «Ні - малоросійській владі, ні - Семиноженку, ні – Табачнику, ні – поверненню знову в тюрму народів».

У своєму виступі член політради «Нашої України», народний депутат України Андрій ПАРУБІЙ заявив, що «ЯНУКОВИЧА немає сьогодні у Львові, бо він боїться львів’ян і злякався нашої акції».

«Це вже другий скасований візит до Львова Віктора ЯНУКОВИЧА. Як тільки він чує, що ми організовуємо акції, він скасовує приїзд. Якщо ЯНУКОВИЧ боїться приїхати у Львів, то ми приїдемо до нього у Київ», - заявив А.ПАРУБІЙ.

Він також наголосив на тому, що сьогоднішня акція є початком безстрокових акцій «Нашої України» та низки політичних сил регіону, які, за його словами, будуть продовжуватися до того часу, «доки не буде усунуто з посади ТАБАЧНИКА та доки питання про статус Бандери не буде знято з порядку денного».

У свою чергу Герой України, політв’язень Юрій ШУХЕВИЧ заявив перед присутніми на акції, що сьогоднішнє представлення львівського губернатора перенесено на інший день з огляду на протести львів’ян. Також він не виключив, що це пов’язано з несприйняттям львів’янами Василя ГОРБАЛЯ як губернатора.

Він закликав львів’ян щодня приходи під стіни ОДА для участі в акціях «проти табачників і семиноженків».

На завершення акції голова ЛОО «Наша Україна», народний депутат Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ зазначив, що «приїзду ЯНУКОВИЧ до Львова завадив не ісландський вулкан, а постійно діючий вулкан в Галичині», і заявив, що акції протесту львів’ян будуть тривати доти, доки Д.ТАБАЧНИКА не буде усунуто з посади.

Наступна акція, за словами організаторів, відбудеться завтра біля приміщення Львівської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скасував свою сьогоднішню поїздку до Львівської області. У рамках поїздки В.ЯНУКОВИЧ планував представити активу області нового голову ОДА (за даними джерела в АП, це буде народний депутат від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ).

«Президент прийняв рішення змінити свій робочий графік і переніс поїздку до Львівської області на пізніший термін», - уточнили в Адміністрації Президента.

Про дату відвідування Львівщини буде повідомлено додатково, зазначили у прес-службі.