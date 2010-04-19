До Цушка прийшов оптимізм

Зростання промислового виробництва в Україні в січні-березні 2010 року в обсягу 10,8%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, дозволяє чекати позитивних результатів за підсумками року.

Про це говориться в коментарі міністра економіки Василя ЦУШКА, розміщеному на сайті Міністерства економіки України.

«Підсумки роботи промисловості в першому кварталі 2010 року дозволяють з оптимізмом чекати позитивних результатів розвитку реального сектора економіки цього року», - сказав В.ЦУШКО.

Він зазначив, що в березні, вперше за кілька останніх місяців, одержано позитивні сигнали, які свідчать, що виробництво в Україні починає активно відновлюватися не тільки завдяки пожвавленню світового попиту і покращенню цінової кон`юнктури, а й внаслідок поступового покращення внутрішньої економічної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в березні ц.р. до березня 2009 р. зростання промислового виробництва становило 13,8%, до лютого ц.р. – 16,2%, у січні-березні проти аналогічного періоду 2009 р. – зростання 10,8%.

У лютому 2010 року зростання промислового виробництва проти лютого 2009 р. становило 5,6%, порівняно з січнем ц.р. спад становив 0,7%.