Експерт: минув той час, коли українці голосували серцем

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що введення мажоритарної системи виборів не тільки не ослабить політичні партії, а й посилить регіональні й вузькоспеціалізовані проекти, які на місцевому рівні цілком можуть стати альтернативою всеукраїнським мегаблокам.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО про перспективи введення повністю або частково мажоритарної системи на виборах до місцевих органів влади.

«Виборець стомився від тотальної війни на знищення між основними політичними топ-гравцями. Тому стримати створення вузькоспеціалізованих або регіональних проектів вже неможливо. Більше того, повернення до мажоритарних виборів (частково або в повному обсягу) також не ослабить ці процеси, а лише посилить. Пересічному виборцеві хочеться бачити ефективну місцеву владу, здатну вирішувати питання локального, а не глобального характеру – наявність гарячої води, працююча каналізація, доглянуті під`їзди і відремонтовані дороги», - переконаний експерт.

Тому, вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, виборець голосуватиме не за Партію регіонів чи БЮТ, а за такі об`єднання, як, наприклад, «Комунальний фронт», причому і в Львові, і в Луганську. «Мажоритарні кандидати, які борються за довіру виборців, також змушені будуть звертатися до авторитету й досвіду нових політичних сил, які демонструють розуміння і здатність розв’язувати насамперед місцеві проблеми», - відзначив експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, в Україні минув той час, коли виборець голосував більше емоційно, ніж раціонально. «Після минулих президентських виборів виборець навряд чи голосуватиме серцем, а на місцевих виборах – тим паче. Тому в масовому порядку в регіонах з`являться і спеціалізовані, і регіональні проекти, і навіть іменні блоки авторитетних місцевих політиків», - вважає заступник директора АМС.