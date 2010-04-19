Експерт: минув той час, коли українці голосували серцем
Хто може стати альтернативою мегаблокам
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що введення мажоритарної системи виборів не тільки не ослабить політичні партії, а й посилить регіональні й вузькоспеціалізовані проекти, які на місцевому рівні цілком можуть стати альтернативою всеукраїнським мегаблокам.
Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО про перспективи введення повністю або частково мажоритарної системи на виборах до місцевих органів влади.
«Виборець стомився від тотальної війни на знищення між основними політичними топ-гравцями. Тому стримати створення вузькоспеціалізованих або регіональних проектів вже неможливо. Більше того, повернення до мажоритарних виборів (частково або в повному обсягу) також не ослабить ці процеси, а лише посилить. Пересічному виборцеві хочеться бачити ефективну місцеву владу, здатну вирішувати питання локального, а не глобального характеру – наявність гарячої води, працююча каналізація, доглянуті під`їзди і відремонтовані дороги», - переконаний експерт.
Тому, вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, виборець голосуватиме не за Партію регіонів чи БЮТ, а за такі об`єднання, як, наприклад, «Комунальний фронт», причому і в Львові, і в Луганську. «Мажоритарні кандидати, які борються за довіру виборців, також змушені будуть звертатися до авторитету й досвіду нових політичних сил, які демонструють розуміння і здатність розв’язувати насамперед місцеві проблеми», - відзначив експерт.
На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, в Україні минув той час, коли виборець голосував більше емоційно, ніж раціонально. «Після минулих президентських виборів виборець навряд чи голосуватиме серцем, а на місцевих виборах – тим паче. Тому в масовому порядку в регіонах з`являться і спеціалізовані, і регіональні проекти, і навіть іменні блоки авторитетних місцевих політиків», - вважає заступник директора АМС.