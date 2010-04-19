В ЄЦ засумнівалися у наукових ступенях Табачника

Народний депутат, член фракції НУ-НС Олеся ОРОБЕЦЬ звернулася до Інституту історії України Національної академії наук і Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАНУ з проханням надати документи, які підтверджують отримання міністром освіти і науки Дмитром ТАБАЧНИКОМ наукових ступенів кандидата і доктора історичних наук.

Відповідні запити розміщено на персональному сайті О.ОРОБЕЦЬ.

О.ОРОБЕЦЬ наголосила, що до неї звернулися представники освітянської та журналістської громадськості, які стурбовані відсутністю в широкому доступі документально підтвердженої інформації про набуття наукових ступенів кандидата і доктора історичних наук міністром освіти і науки Д.ТАБАЧНИКОМ.

Народний депутат просить надати їй офіційно завірені копії дисертаційних досліджень Д.ТАБАЧНИКА на отримання ступенів, копії висновків про цінність наукових робіт, копії відгуків опонентів і копії рішень Вчених рад.

Також депутат направила запити з проханням надати копії дисертаційних досліджень Д.ТАБАЧНИКА керівництву Українського інституту науково-технічної і економічної інформації, який здійснює державну реєстрацію вітчизняних дисертацій, і Національної бібліотеки імені Вернадського, де за традицією акумулюються дисертаційні дослідження, виконані в Україні.

Відповідно до біографії Д.ТАБАЧНИКА, розміщеної на сайті Міністерства освіти і науки, кандидатську дисертацію на тему «Масові репресії в Україні в другій половині 30-х - на початку 40-х рр.» він захистив 1991 року, докторську дисертацію на тему «Феномен тоталітарно-репресивного суспільства в Україні в 20-х - в кінці 50-х рр.» - в 1995 році.

О.ОРОБЕЦЬ зауважила, що згідно з Законом "Про статус народного депутата", відповідь на звернення має найти впродовж 10 днів.