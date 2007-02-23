Рада виміняла День уряду на годину запитань до Кабміну

У Верховній Раді замість Дня уряду щотижня відбуватиметься година запитань до Кабінету міністрів.

Як повідомили УНІАН у Інформаційному управлінні парламенту, Верховна Рада України прийняла постанову “Про визнання постанов Верховної Ради України такими, що втратили чинність, та зняття з розгляду проектів постанов Верховної Ради України щодо проведення у Верховній Раді України “Дня уряду України”.

У зв’язку з набуттям чинності Закону “Про Кабінет міністрів України” та відповідно до ст.48 Регламенту Верховної Ради України, згідно із постановою (реєстр. №3213) у дні пленарних засідань щотижня відводиться час для запитань членам Кабінету міністрів України (година запитань до уряду).

Відповідні зміни буде внесено до Регламенту Верховної Ради України.