Рада виміняла День уряду на годину запитань до Кабміну

14:13, 23 лютого 2007
Політика
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Ухвалено постанову

У Верховній Раді замість Дня уряду щотижня відбуватиметься година запитань до Кабінету міністрів.

Як повідомили УНІАН у Інформаційному управлінні парламенту, Верховна Рада України прийняла постанову “Про визнання постанов Верховної Ради України такими, що втратили чинність, та зняття з розгляду проектів постанов Верховної Ради України щодо проведення у Верховній Раді України “Дня уряду України”.

У зв’язку з набуттям чинності Закону “Про Кабінет міністрів України” та відповідно до ст.48 Регламенту Верховної Ради України, згідно із постановою (реєстр. №3213) у дні пленарних засідань щотижня відводиться час для запитань членам Кабінету міністрів України (година запитань до уряду).

Відповідні зміни буде внесено до Регламенту Верховної Ради України.

 

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