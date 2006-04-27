Володимир Кличко позбавляє роботи покоївок

Через чотири дні після перемоги над Бірдом Володимир Кличко прийшов в редакцію німецької газети Bild. Інтерв`ю вийшло не зовсім про бокс.

Виявляється, чемпіон світу серед супертяжів краще за все розслабляється, займаючись прасуванням власних сорочок. Оселяючись в готелі, він насамперед бере собі в номер прасувальну дошку і праску. «Я люблю прасувати і нікого не підпускаю до своїх сорочок», - сказав український боксер.

Крім того, Володимир практично позбавляє роботи покоївок, кожен ранок він сам заправляє своє ліжко. Говорить, до цього його привчила мама. «Ні, ні, не подумайте, що я матусін синок, просто вважаю, що завжди потрібно слідувати вірним порадам батьків».

В той же час Кличко-молодший сказав, що на те, щоб привести себе в порядок, витрачає не більше двох хвилин. «Знаєте, моя бабуся завжди казала мені: якщо ти чоловік, достатньо, що ти виглядаєш трохи ганішим за мавпу», пожартував Володимир.

Газета «Сегодня»