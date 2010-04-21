ЗМІ: керівник слідства в справі отруєння Ющенка звільнилася

Керівник слідчої групи в справі про отруєння Ющенка Галина Климович подала у відставку.

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на джерела.

Климович написала рапорт про звільнення з органів прокуратури в зв`язку з виходом на пенсію.

За словами джерел, Климович аргументувала своє звільнення створенням неможливих умов для розслідування.

Як відомо, після інавгурації Віктора Януковича заступник генпрокурора Віталій Щоткін, що здійснює нагляд за справою отруєння, поставив вимогу Климович погоджувати з ним виклики на допит членів уряду від Партії регіонів.

Серед іншого він вимагав письмово подавати на погодження запитання, які були би поставлені міністрам від Партії регіонів.

Климович, зокрема, безрезультатно намагалася викликати на допит віце-прем`єра Володимира Сівковича.

Крім того, Щоткін поставив вимогу передати йому матеріали справи на ознайомлення.

Климович, аргументуючи можливим витоком інформації, погодилася давати знайомитися з матеріалами лише в своїй присутності.

На це Щоткін доручив Климович готувати справу для передачі новому керівникові групи, однак після галасу в пресі це рішення не було реалізовано.

Після цього Щоткін заборонив проведення слідчий дій по справі.