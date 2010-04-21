Томенко заявляє, що без референдуму ЧФ РФ у Криму затриматися не зможе

Заступник голови Верховної Ради України, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО заявляє, що продовжити базування Чорноморського флоту РФ у Криму після 2017 року неможливо без внесення змін до Конституції та проведення всеукраїнського референдуму.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи відповідну домовленість президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА та Дмитра МЕДВЕДЄВА у Харкові.

“Треба проаналізувати документи, які підписані. Але такі домовленості треба тлумачити виключно як бажання Віктора ЯНУКОВИЧА та хотіння Партії регіонів”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що для реалізації цих домовленостей необхідно внести зміни до Конституції України, спочатку 226-ма голосами народних депутатів, а потім 300-ми, і затвердити ці зміни на всеукраїнському референдумі.

“Стаття 17 (Конституції) чітко передбачає, що розміщення воєнних міжнародних баз на території України заборонено, а пункт 14 Перехідних положень Конституції, який давав можливість орендувати землю України, закінчується у 2017 році”, - додав він. Віце-спікер зауважив, що “знає український народ, і той, який говорить українською мовою, і той, який говорить російською мовою, і коли йдеться про національні інтереси, територіальну незалежність або цілісність, українці завжди відстоювали власні інтереси”. “Я переконаний, що на референдумі ця ідея не буде підтримана”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, строк перебування на території України Чорноморського флоту Росії продовжено на 25 років. Це передбачено Угодою між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, яку сьогодні у Харкові підписали президент обох країн. «Ми ухвалили рішення щодо подальшого перебування ЧФ Росії, оскільки це було важливо для наших російських колег і друзів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він зазначив, що завдяки цій угоді російська сторона отримала визначеність стосовно присутності своєї військової бази в Україні.